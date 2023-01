Decreto Ischia: Semenzato (Nm), aiuto concreto a isola, ma serve aggiornare piani emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle tante audizioni e ad un confronto propositivo con tutte le istituzioni della regione Campania, la commissione Ambiente ha potuto dare un riscontro rapido e immediato: oltre 80 milioni di euro destinati ad interventi urgenti per le aziende, le famiglie e il territorio". Lo ha detto la deputata di Noi moderati, Martina Semenzato, in occasione della dichiarazione di voto finale in Aula alla Camera sul decreto Ischia. "Bisogna lavorare per cittadini informati e consapevoli fin dalla scuola primaria. E arrivare ad un piano di protezione civile partecipato e vissuto da tutti fino in fondo per essere attuato - ha aggiunto la parlamentare -. C'è ancora molto da fare per contrastare l'urbanizzazione alle volte veramente scellerata sul nostro territorio italiano. Non mi riferisco ad una zona in particolare, ma non è pensabile sacrificare la nostra terra e ancor peggio i nostri cittadini a causa di una politica che volta le spalle alla responsabilità e alle scelte, talvolta impopolari, che devono essere compiute per il bene comune. Si è vero, dire no non porta consenso elettorale, ma salva vite umane. E' necessario lavorare affinché ogni Comune possegga e aggiorni il proprio piano emergenziale di Protezione civile perché questo deve esser pronto ad operare in caso di necessità e salvare vite umane. Ed è altresì necessario prevedere un sistema di allerta tempestivo e rapido alla popolazione attraverso sms di testo sul telefonino. La soluzione a un problema di questa portata - ha concluso Semenzato - deve prevedere un'azione pluriennale strutturale ed è proprio in questa direzione che va il provvedimento del governo". (Rin)