Procida 2022: Sangiuliano, grande successo. Testimone a Bergamo e Brescia, la cerimonia a Palazzo Reale di Napoli (2)

- Per il governatore campano Vincenzo De Luca, dell’anno da Capitale italiana della Cultura "rimane innanzitutto una grande proiezione mondiale di Procida, della Campania, di Napoli, dell'Italia. Alla fine Procida e la Campania sono riuscite ad essere l'immagine dell'Italia nel mondo". "Rimane – ha aggiunto - una grande proiezione: abbiamo avuto un boom di presenze turistiche sulla fascia costiera, sul litorale domizio e a Napoli. Rimane questa immagine straordinaria di un paese come l'Italia davvero unico sul piano della cultura, rimane l'idea di un Paese gentile, ricco di valori umani, capace di accoglienza verso i popoli e le culture del mondo”. “Credo sia un grande patrimonio che ci rimane – ha rimarcato il presidente regionale – e, per quel che riguarda la Regione Campania, che sia un risultato straordinario per un investimento importante che abbiamo fatto con gli amici di Procida. Abbiamo investito quasi 15 milioni di euro ed è stata una scelta giusta che ha proiettato il nostro territorio nel mondo". Riferendosi, poi, a Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura per il 2023, De Luca ha rilevato che questo passaggio da Procida a due realtà lombarde “è anche un sintomo di unità nazionale nel periodo della formazione dell'autonomia regionale” e ha aggiunto: “mi pare il modo migliore per riconfermare che l'Italia è una e deve rimanere una". (segue) (Ren)