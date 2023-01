Procida 2022: Sangiuliano, grande successo. Testimone a Bergamo e Brescia, la cerimonia a Palazzo Reale di Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, "quella di Procida è stata un'esperienza significativa di cui faremo tesoro per migliorare l'offerta e la competitività dei nostri territori. Se a Napoli sono arrivati milioni di turisti è anche grazie al contributo che ha dato Procida". “Il bilancio di Procida 2022 – ha ribadito Manfredi a margine della cerimonia - è molto positivo, è stato un anno importante con la cultura al centro. Non solo per l'isola, ma per tutta l'area metropolitana che vede negli eventi culturali, nella valorizzazione della creatività e del talento, uno dei suoi asset fondamentali di questa grande rinascita e questa grande capacità di attrazione". (segue) (Ren)