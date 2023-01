Procida 2022: Sangiuliano, grande successo. Testimone a Bergamo e Brescia, la cerimonia a Palazzo Reale di Napoli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo molto che vada bene anche per noi. Leggevo i dati sulle presenze turistiche a Procida e sono molto significativi", ha riconosciuto, da parte sua, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, assumendo, insieme ad Emilio Del Boni di Brescia, il testimone per l’anno in corso. E, rispondendo al governatore campano sul tema nord-sud e unità del paese, ha affermato: " Mi piace anche l'idea che ci sia un passaggio di testimone da sud a nord. Cominceremo questa settimana e siamo come i debuttanti che hanno un pò di tensione prima della vigilia”. "Brescia e Bergamo – ha sottolineato, invece Del Bono -sono due città manifatturiere, operose e sicuramente l'anno da Capitali della Cultura sarà l'occasione per scoprire la bellezza di queste terre. Siamo emozionati e convinti che sarà un successo". (segue) (Ren)