Decreto Ischia: Bonelli (Avs), ci asterremo, governo non tutela territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonelli ha aggiunto: "Perché non siete disposti ad avviare politiche forti e rigorosi nel cambiamento climatico? Ma no, c'è chi ha iniziato una crociata contro le case green: Fratelli d'Italia parla addirittura di tassa occulta per gli italiani quando si dimentica, ad esempio, che il consumo, anzi o meglio la dissipazione di energia dalle nostre case ancora dipendenti dalle fonti fossili, è essa stessa una sorta di tassa occulta e nemmeno tanto occulta, perché si spende denaro che si potrebbe risparmiare, almeno il 60 per cento in meno se avessimo criteri più razionali nel costruire le case. Ma voi no, avete, con una superficialità inaudita, smantellato il super bonus. E avete bocciato emendamenti fondamentali sulla gestione del territorio per strizzare l'occhio a quelle forme di abusivismo edilizio che rappresentano un serbatoio di voti elettorali. La lotta all'abusivismo si fa cercando di essere estremamente rigorosi. E se ad Ischia abbiamo sei comuni, di cui 5/6 non hanno un piano regolatore e non c'è un piano paesistico, ma c'è qualcosa che non va se le ordinanze di demolizione non vengono eseguite nelle zone rosse dove c'è un alto rischio idrogeologico". Il deputato ha spiegato: "Avete bocciato emendamenti e ordini del giorno che dicevano diamo ai Prefetti la possibilità di ottemperare e di eseguire quell'ordinanza di demolizioni di case che sono state costruite là dove non si potevano costruire. A Ischia c'è una zona che si chiama fango, perché si trova proprio sulle linee di deflusso delle acque meteoriche dove sono state costruite molte case. Noi ci siamo assunti l'onere, facendo una grande battaglia nella Finanziaria, di dare a questo Paese la carta geologica che è uno strumento essenziale per prevenire il rischio idrogeologico. Serve una lotta profonda, forte e rigorosa contro i cambiamenti climatici, una nuova politica energetica, uno stop al consumo di suolo, essendo il nostro Paese in Europa quello con il più alto consumo di suolo. Se dovessimo tradurre la parola 'condono edilizio' non riusciremmo a farci capire da nessun parlamentare di altre aule, dalla Francia alla Germania, è una parola totalmente sconosciuta e intraducibile. Ecco, per queste ragioni - ha concluso Bonelli - il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra su questo provvedimento si asterrà". (Rin)