Decreto Ischia: Molinari (Lega), 85 milioni di euro per ripartire, centrodestra presente

22 luglio 2021

- Per l'isola di Ischia “85 milioni di euro destinati a interventi di ricostruzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Il governo risponde presente e porta un primo aiuto agli ischitani”. Lo dichiara in una nota Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega. “Dopo il sì all'unanimità alla Camera siamo certi che il provvedimento avrà lo stesso iter al Senato per un intervento celere. Il dl Ischia rappresenta una prima risposta concreta a cui ne seguiranno altre e dimostra, ancora una volta, come la Lega e tutto il centrodestra, vogliano quanto prima far tornare alla normalità gli ischitani dopo la tragedia dello scorso novembre", aggiunge Molinari. (Rin)