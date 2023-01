Cultura: a giugno a San Giorgio a Cremano il Fantasy Day Film Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Fantasy Day, storica manifestazione ideata dall'Associazione Culturale Altanur e dedicata al mondo del Fantastico, da quest'anno si arricchisce con il Fantasy Day Film Festival. Nato nel 2007, oggi il Fantasy Day è tra le manifestazioni dedicate al genere più importanti del Sud Italia ed il Fantasy Day Film Festival darà al pubblico la possibilità di guardare anche attraverso gli occhi della settima arte il variegato e bellissimo mondo del Fantastico, oltre a promuovere sempre più la Campania come "Centro Culturale del Fantasy". Il Fantasy Day Film Festival nasce da un'idea del regista Salvatore De Chiara e si svolgerà il 9, 10 e 11 giugno 2023 durante il Fantasy Day a Villa Bruno a S. Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli. Al Festival possono partecipare cortometraggi di durata max di 20', realizzati a partire dal 1°gennaio 2020, come afferma Salvatore De Chiara: "Mentre il tema del Fantasy Day 2023 sarà la trasmutazione, i corti che parteciperanno al Festival potranno spaziare all'interno del genere fantasy dalla science fiction all'horror, dal sovrannaturale all'onirico e qualsiasi altro sottogenere che si distacchi dalla realtà per offrire uno sguardo fantasioso sul mondo. Le candidature si chiuderanno il 28 febbraio 2023". La giuria, composta da membri del cinema e dell'audiovisivo, assegnerà i seguenti premi: Miglior Film; Premio della Giuria; Premio Speciale Trasmutazione per il lavoro più in linea con il tema del Fantasy Day 2023; Premio del Pubblico; Menzione Corto Sociale. I corti verranno accettati solo se caricati sulla piattaforma Film Freeway al link: https://filmfreeway.com/fantasydayfilmfestival. Per tutte le info, basta collegarsi al sito www.fantasyday.it (Ren)