Whirlpool: Bergamotto, Mimit ha seguito situazione sin da apertura vertenza

- Il ministero delle Imprese e del made in Italy "ha seguito la situazione, sin dall’apertura della vertenza Whirlpool, e ha dedicato alla stessa un apposito tavolo di crisi". Lo ha ribadito la sottosegretaria per le Imprese e il made in Italy, Fausta Bergamotto, nel rispondere nell'Aula della Camera ad una interpellanza urgente, presentata dal gruppo del Partito democratico, su "iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a seguito della cessione degli stabilimenti Whirlpool in Europa, nonché per il sostegno dell'intero comparto di produzione degli elettrodomestici in Italia". "Attualmente sono in corso interlocuzioni con le parti interessate per definire la data del prossimo incontro del tavolo Whirlpool-Emea, che avrà ad oggetto l’esame delle future strategie aziendali", ha concluso l’esponente dell’esecutivo. (Rin)