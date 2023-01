Torino: Montaruli (Fd'I), scoperta gene autismo notizia di assoluta rilevanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di indubbia rilevanza la notizia odierna relativa alla scoperta di un nuovo gene responsabile di alcune forme di autismo. Siamo di fronte a una novità che, ci auguriamo, nel tempo potrà portare a ulteriori sviluppi e conoscenze. Lo ha affermato in una nota stampa la sottosegretaria al ministero dell'Università Augusta Montaruli (Fd'I). "Questo risultato è stato reso possibile grazie al lavoro realizzato dal Progetto NeuroWes, dell'Università di Torino: uno studio internazionale, coordinato da Alfredo Brusco, docente dell'UniTo e della Città della Salute di Torino. A lui e tutta l'equipe di medici e ricercatori che in questi anni hanno lavorato al conseguimento questo importante risultato vanno le mie congratulazioni e un sincero ringraziamento. Infine, è doveroso segnalare come, sotto il profilo universitario e della ricerca, Torino continui a confermarsi una realtà di eccellenza", ha concluso.(Rpi)