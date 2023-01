Campania: Piccerillo (Lega), studenti esclusi da borse di studio. Fortini corregga il bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega in Campania, Antonella Piccerillo, ha protocollato un'interrogazione indirizzata all'assessore regionale alle Politiche sociali, Lucia Fortini, avente ad oggetto "Chiarimenti sul Bando #iostudioRegioneCampania - Borse di studio 2021per l'Anno scolastico 2021-2022". L'interrogazione muove dall'esclusione di alcuni studenti campani dal bando che prevede, tra i vari requisiti, anche il frequentare istituti scolastici della Campania. "In questo modo risultano penalizzati – ha spiegato Piccerillo – tutti quei giovani che, vivendo in Città campane a confine, per posizionamento geografico o per altre regioni di opportunità, sono iscritti in istituti superiori che insistono in regioni limitrofe. Eppure si tratta di ragazzi che, a parità di condizione, dovrebbero essere sostenuti di più, trovandosi a dover affrontare spostamenti più lunghi. Un 'errore' che penalizza gli studenti ma che comporta anche un danno economico alle loro famiglie. La richiesta è che l'assessore corregga, nel prossimo bando, questa svista magari prevedendo anche una quota riservata per questi studenti esclusi dalle edizioni precedenti del contributo". (Ren)