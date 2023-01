Imprese: accordo tra Intesa Sanpaolo e Confapi Napoli per sostenere le piccole imprese del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Confapi Napoli hanno siglato un accordo per sostenere le imprese associate del territorio ad affrontare l’attuale contesto economico. La collaborazione prevede tra gli obiettivi principali la spinta agli investimenti sostenibili attraverso linee di finanziamento ad hoc, iniziative per favorire l’utilizzo dei fondi del Pnrr, e la digitalizzazione dei processi aziendali grazie a una rete di partner specializzati. Il protocollo sottoscritto oggi nella storica sede napoletana della banca in via Toledo da Giuseppe Nargi, direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, e Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli, rinnova l’accordo raggiunto nell’agosto del 2020 con nuove soluzioni concrete. Tra queste c’è Incent Now, la piattaforma web dell’istituto di credito realizzata in partnership con Deloitte che permette alle aziende di ottenere informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell’ambito della pianificazione del Pnrr. Il protocollo, inoltre, dedica particolare attenzione allo sviluppo dell’imprenditoria femminile e al programma “Resto al Sud”, che ha l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese guidate da giovani meridionali. In questa cornice, le sinergie fra il primo Gruppo bancario italiano e Confapi Napoli comprendono anche i finanziamenti agevolati previsti per le madri lavoratrici e gli studenti. (segue) (Com)