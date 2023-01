Imprese: accordo tra Intesa Sanpaolo e Confapi Napoli per sostenere le piccole imprese del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo accordo rientra nel più ampio piano che la Banca dedica allo sviluppo dei territori in cui opera – ha spiegato Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo sta sostenendo concretamente l’economia campana, infatti abbiamo già garantito una liquidità di oltre un miliardo di euro alle aziende della regione. Di recente, inoltre, abbiamo lanciato Crescibusiness, il programma dedicato a micro e piccole imprese che prevede un plafond nazionale di 5 miliardi di euro e l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti tramite Pos in negozio fino a 15 euro. Infine, con il programma Sviluppo Filiere acceleriamo la crescita dei sistemi produttivi locali: solo in Campania abbiamo favorito quasi 60 accordi di filiera per un giro d’affari di 4 miliardi di euro che coinvolge oltre 700 fornitori”. “Con la grave crisi economica che tutti siamo chiamati ad affrontare, diventa sempre più urgente fornire nuovi strumenti di supporto ai nostri tantissimi associati – ha affermato Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli –. Le piccole e medie industrie napoletane hanno già dimostrato, in passato, di esser capaci di rilanciarsi da sole nonostante i grossissimi gap territoriali che ogni giorno devono superare, ma per consolidare la propria struttura e magari intraprendere nuove sfide è necessario che tutti diano il proprio contributo. Grazie a questo protocollo, siglato con un istituto bancario di primo piano, Confapi vuol dare un chiaro segnale e un aiuto concreto a tutto questo mondo che è la vera chiave dell’economia italiana. Solo sviluppando un vero clima di collaborazione, infatti, si possono amalgamare esperienze e conoscenze diverse che possono rappresentare un plus per tantissime realtà territoriali” (Com)