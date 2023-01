Cultura: Unicredit main sponsor del Teatro San Carlo di Napoli, la presentazione questa mattina in comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalla Stagione 22-23 UniCredit è il nuovo main sponsor del Lirico più antico d’Europa. I dettagli della prestigiosa collaborazione sono stati illustrati oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la Sala Giunta del comune di Napoli, a cui hanno preso parte il presidente della Fondazione Teatro di San Carlo e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Sovrintendente del Teatro di San Carlo, Stéphane Lissner, e Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia. UniCredit, in qualità di main sponsor e con l’intento di promuovere la cultura, avvicinare la musica a un pubblico sempre più ampio e testimoniare la vicinanza al territorio, sostiene quindi la Stagione teatrale 22/23 del Teatro di San Carlo che prevede un ricco programma di appuntamenti che comprende: dodici titoli d’opera, cinque nuove produzioni, cinque balletti, 17 concerti, la seconda edizione del Festival pianistico e della stagione cameristica e 4 tournée internazionali. La Banca si impegna inoltre a supportare i progetti educational e di inclusione sociale del Teatro di San Carlo rivolti ai residenti di diversi quartieri della Città di Napoli. Tali attività verranno realizzate presso le Officine San Carlo a Vigliena, nate dalla riconversione degli stabilimenti ex Cirio nella zona industriale di Napoli Est, area della città interessata da importanti progetti di riqualificazione urbana e dove UniCredit è già presente con lo "Spazio UniCredit Innovation Factory" nel campus dell'Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio. (segue) (Ren)