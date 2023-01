Sanità: Selp, licenziati con un sms operatori sanitari. Intervenga De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli operatori sanitari dei centri vaccinali irpini licenziati attraverso gli sms dalla società interinale che li aveva assunti meritano una riconsiderazione per l'impegno profuso in questi anni di emergenza Covid-19. Al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, rivolgiamo un appello affinchè venga data una possibilità di prosieguo contrattuale per questi lavori del comparto sanitario che non hanno risparmiato impegno e responsabilità durante la fase più acuta della pandemia. Siamo convinti che il governatore De Luca, particolarmente sensibile all'emergenza Covid-19, dimostri la stessa sensibilità per i lavoratori che tutti abbiamo definiti eroi quando li abbiamo visti in prima linea con tute bianche, caschi e mascherine". Lo ha dichiarato in una nota il segretario nazionale della Confederazione Selp, Giovanni Centrella. (Ren)