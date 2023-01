Pnrr: Turi (commercialisti), professionisti determinanti per rendere efficaci i fondi e avviare riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I commercialisti giocano un ruolo fondamentale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia in fase progettuale che in quella operativa e di rendicontazione. Per questo abbiamo deciso di promuovere una serie di giornate di approfondimento che offriranno a tutti i colleghi elementi preziosi per supportare imprese, cittadini ed enti pubblici nello sfruttare al meglio questa straordinaria opportunità". Queste le parole di Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando la giornata inaugurale del Corso di formazione gratuito "Pnrr - Missioni, procedure e applicabilità" che si terrà lunedì 16 gennaio dalle ore 10.00 presso la sede dell'Odcec partenopeo, in piazza dei Martiri. "Grazie a questo pacchetto di investimenti e riforme da attuare nel periodo 2021/2026 sarà possibile lasciarsi alle spalle la pesante crisi economico-finanziaria determinata da due anni di pandemia e dal conflitto in Ucraina che ha comportato nel 2020 una contrazione del Pil pari al 9% con una pesante influenza su occupazione femminile e giovanile. La difesa dell'Italia dagli effetti dei cambiamenti climatici, la digitalizzazione e le riforme strutturali - ha aggiunto Turi - sono opportunità per rilanciare sviluppo e occupazione a patto che si sappia impiegare bene i fondi. I commercialisti, su questo punto, sono pronti a fare la loro parte come sempre". (segue) (Ren)