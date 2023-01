Pnrr: Turi (commercialisti), professionisti determinanti per rendere efficaci i fondi e avviare riforme strutturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo puntare all'ottimizzazione delle risorse previste per i tre assi strategici del Piano - ha sottolineato Marilena Nasti consigliere delegato della Commissione Finanza agevolata e Pnrr dell'Odcec di Napoli –-che fanno leva su digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. La sinergia tra queste misure può consentirci di riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere". "L'Italia sta dimostrando di essere all'altezza della sfida - ha evidenziato Angela Fragnelli, presidente della Commissione Finanza agevolata e Pnrr dell'Odcec di Napoli - come dimostra la conferma del raggiungimento dei quattro target previsti per il secondo semestre 2022 relativi alla riforma dell'amministrazione fiscale e allo strumento delle lettere di conformità che puntano a migliorare l'efficacia delle procedure e la qualità della banca dati per le comunicazioni con i contribuenti oltre a quello relativo alla spending review. Bisogna proseguire su questa strada e noi commercialisti ci stiamo preparando per dare il nostro contributo di esperienza e competenza affinchè tutte le previsioni programmatiche si trasformino in progetti concreti". (segue) (Ren)