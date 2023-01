Autonomia: De Luca, così morirà prima di nascere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "O facciamo le persone serie e condividiamo ipotesi oppure l'autonomia differenziata morirà prima di nascere". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Ho avuto modo di riparlare con il ministro Calderoli. Gli ho ripetuto - ha spiegato De Luca - con la chiarezza che non mi manca, fino alla brutalità, che se si immagina di ricominciare la vecchia storia della spesa storica e di spaccare l'Italia nel campo della sanità e della scuola, se si immagina di approvare una legge finanziaria come hanno fatto senza neanche un euro per le regioni del Sud è evidente che ci stiamo prendendo in giro e in questo caso noi non faremo fare a questa ipotesi della autonomia differenziata neanche mezzo passo in avanti". "Il ministro sa bene che quando ragioniamo sulla spesa storica il sud e la Campania sono drammaticamente penalizzati rispetto al nord. Abbiamo appena conquistato il minimo necessario per i fondi sanitari", ha concluso il governatore. (Ren)