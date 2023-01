© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conferenza stampa promossa dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania per presentare l'edizione 2023 del Concours Mondial de Bruxelles, in programma ad Agerola dal 31 maggio al 4 giugno. Interviene, tra gli altri, l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. Napoli, Giunta regionale della Campania, Sala De Sanctis, via Santa Lucia 81 (ore 10.30) (segue) (Ren)