Napoli: smantellata dai carabinieri un'organizzazione dedita alla distribuzione internazionale di valuta falsa con pagamenti in criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico transnazionale di banconote false, i militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria hanno eseguito un’ordinanza dispositiva di misure cautelari coercitive personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 8 soggetti, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di valuta falsa (artt. 416 e 453 C.P.). Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Comando Generale dei Carabinieri su delega del Procuratore della Repubblica distrettuale f.f. di Napoli. In particolare, è stata data esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, cinque ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e due ordinanze di divieto di dimora nella provincia di Napoli. La complessa attività investigativa, avviata nel mese di luglio 2018 nell’ambito di una mirata strategia investigativa di contrasto al “Napoli Group”, ha focalizzato i principali collettori distributivi attivati nei marketplace del darknet e social - media, mediante pagamenti in criptovalute. (segue) (Ren)