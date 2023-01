Whirlpool: Bergamotto, governo valuterà misure sostegno imprese settore elettrodomestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il dicastero per le Imprese e il made in Italy "è stato convocato per il prossimo 18 gennaio un tavolo di confronto, anche con le parti sindacali, relativo ai settori automotive, siderurgia ed elettrodomestici. Alla luce della strategicità del settore degli elettrodomestici per il nostro Paese, questo governo valuterà, anche alla luce delle risultanze del citato tavolo, la possibilità di prevedere apposite misure di sostegno per le imprese italiane operanti nel comparto elettrodomestici". Lo ha sottolineato la sottosegretaria per le Imprese e il made in Italy, Fausta Bergamotto, nel rispondere nell'Aula della Camera ad una interpellanza urgente, presentate dal gruppo del Partito democratico, su "iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a seguito della cessione degli stabilimenti Whirlpool in Europa, nonché per il sostegno dell'intero comparto di produzione degli elettrodomestici in Italia". (Rin)