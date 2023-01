Cultura: Unicredit main sponsor del Teatro San Carlo di Napoli, la presentazione questa mattina in comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Officine San Carlo sono una struttura innovativa con laboratori e officine di ampie dimensioni per la costruzione, il montaggio e la conservazione degli allestimenti degli spettacoli, per incrementare la produzione e la progettazione di questi, e dove i giovani della città possono partecipare – gratuitamente - alle diverse forme di coinvolgimento attivo e partecipativo previste: laboratori di musica e spettacolo, fotografia, teatro, scrittura creativa e storytelling dell’immagine, workshop di architettura e di design urbano, produzione audiovisiva, progettazione grafica, seminari di arti performative, spazio pubblico e diritto d’autore, percorsi espositivi e incontri sulla fotografia di scena, visite aperte ai laboratori di falegnameria e scenografica dell’opificio, dibattiti sui temi dell’innovazione culturale e sociale, conversazioni di antropologia culturale aperte alla comunità, showcase e happening, attività di spettacolo ed espositive e tanto altro in via definizione grazie alla rete consolidata sul territorio. Nel corso del biennio 2021-2022 il Teatro di San Carlo ha dato quindi vita presso le sue Officine ad un importante polo della creatività e della formazione artistica nella periferia orientale della città dedicato alle giovani generazioni, che ha visto la partecipazione attiva nei vari laboratori di quasi 1.000 partecipanti negli ultimi due anni. (segue) (Ren)