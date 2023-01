Imprese: nasce Axians Italia Spa, player specializzato in Ict (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la nascita di Axians Italia, vogliamo completare un percorso di integrazione, non solo delle tante competenze a disposizione ma anche delle diverse soluzioni tecnologiche, che abbiamo iniziato nei fatti già qualche anno fa. Questo ci consentirà di promuovere progetti sempre più completi grazie a gruppi trasversali di sviluppo e all'unificazione sia dei partner program dei vendor, sia dei livelli di certificazione che ci permetteranno non solo di rendere il lavoro più facile ma soprattutto più efficace e performante per i nostri clienti", ha detto Michele Armenise, Ceo di Axians Italia. "Siamo fieri di annunciare che tale fusione non comporterà alcuna contrazione del personale preesistente, che verrà valorizzato mediante la costituzione di team integrati e altamente specializzati, e sarà in grado di rispondere efficacemente e tempestivamente a un mercato in continua evoluzione. Tutto il know-how sviluppato in questi anni, e ora messo a sistema in maniera strutturata, ci permetterà di essere uno di player di riferimento assoluto in tutta Italia in ambito di Ict. Siamo contenti che un brand della nostra famiglia stia crescendo in maniera così importante. Continueremo a sostenere con convinzione la crescita di Axians Italia con l'obiettivo di affermarci sempre più come leader di settore", ha concluso Thomas Panozzo, Country Managing Director Vinci Energies Italia. (Ren)