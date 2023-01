Istruzione: De Luca, è allarme scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la scuola c'è un serio allarme. Il governo sta lavorando per ridurre drasticamente le autonomie scolastiche senza dare motivazioni serie. Ce lo chiede l'Europa ha detto Meloni, quanto è cambiato il presidente del Consiglio. Ma l'Europa non ha fornito numeri, sono tutte scuse, è una scelta politica. La scuola invece dovrebbe essere proprio il settore in cui il nostro paese dovrebbe investire di più". Lo ha detto il governatore campano, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì. (Ren)