Stellantis: Fim-Cisl, passi avanti su diritto allo studio, part-time e tutele per le vittime di violenza

- Proseguono gli incontri tra Stellantis, Iveco, Cnhi e Ferrari e le organizzazioni sindacali firmatarie. Nella prima sessione di gennaio è ripresa la discussione sull'orario di lavoro e si sono affrontati i temi del diritto allo studio, del part-time, delle misure a tutela delle vittime di violenza e di contrasto a violenza e molestie, delle pari opportunità e dei Diritti Sindacali. La Fim-Cisl ha sottolineato come su alcuni punti, "sia stata raggiunta un intesa positiva condivisa". E più in generale il sindacato dà un "giudizio positivo sullo sviluppo della trattativa. Tuttavia, i prossimi incontri, nei quali inizieremo anche a parlare delle richieste economiche presenti in piattaforma, saranno decisivi per capire se ci siano le condizioni per arrivare in tempi brevi ad una conclusione positiva". La trattativa riprenderà giovedì e venerdì della prossima settimana per affrontare ii temi specifici di Stellantis, in particolare la questione del lavoro agile e delle professionalità e il 30 e 31 gennaio proseguirà il confronto anche con Cnh, Iveco e Ferrari.(Rpi)