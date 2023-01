Cultura: Unicredit main sponsor del Teatro San Carlo di Napoli, la presentazione questa mattina in comune (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sostegno di UniCredit al Teatro San Carlo, tra le principali fondazioni culturali del Paese, rappresenta uno straordinario segnale di centralità di Napoli a livello nazionale e sottolinea, ancora una volta, l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato nei progetti di crescita del territorio. Prende il via una sinergia preziosa per il Lirico partenopeo che darà nuovo slancio alla programmazione culturale e consentirà di investire ancora sulla formazione artistica dei più giovani attraverso i laboratori e le attività delle Officine San Carlo a Vigliena". Così il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi. “La sponsorizzazione del Teatro San Carlo di Napoli arricchisce ulteriormente le partnership culturali del nostro Gruppo – ha spiegato Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia – come banca infatti vantiamo una lunga tradizione a sostegno delle più prestigiose attività culturali del Paese, nella consapevolezza che l’investimento in cultura può generare importanti ricadute per lo sviluppo sociale ed economico sostenibile dei territori. Ne è una dimostrazione proprio la partnership con il Teatro San Carlo di Napoli, una delle punte di diamante della cultura del nostro Paese. Abbiamo fortemente voluto che la sponsorizzazione fosse legata anche al sostegno delle attività formative ed educative delle Officine San Carlo, dandone nuovo impulso, a vantaggio delle giovani generazioni di Napoli che possono beneficiare di un ulteriore spazio in città dove poter coltivare il loro talento”. “È la prima volta che il Teatro di San Carlo ha un main sponsor ed è per noi un segnale molto positivo e importante” afferma il sovrintendente Stéphane Lissner. “Insieme a UniCredit - continua il sovrintendente - intendiamo non solo portare avanti un’ambiziosa programmazione artistica ma in particolare desideriamo concentrarci sulle tante iniziative per il sociale a partire dalle Officine San Carlo per i giovani e la formazione. Questo progetto di rigenerazione urbana e di contrasto alla povertà educativa, che ha visto negli ultimi due anni la partecipazione di mille partecipanti, potrà essere ulteriormente rafforzato e amplificato con impegni specifici che utilizzino l’arte e la cultura come strumenti di inclusione sociale”. (Ren)