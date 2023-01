Carburanti: De Luca, governo incoerente. Presto aumenti anche su prodotti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo verificato un aumento francamente sconcertante del prezzo della benzina: con 50 euro una macchina media faceva un pieno, oggi riempie per 2/3 il serbatoio. Il Governo non ha ritenuto di fare nessun intervento sulla tassazione che pesa sul prezzo benzina dando una prova di incoerenza". Così il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. "La maggioranza - ha aggiunto De Luca - si era impegnata a ridurre le tasse sulla benzina: non l'ha fatto e questo penalizza due volte i cittadini italiani. La prima volta per l'aumento del prezzo, la seconda volta perché quando aumenta la benzina aumenta il costo del trasporto di tutti i prodotti e in modo particolare i prodotti alimentari. Quindi dovremo aspettarci nelle prossime settimane non solo un esborso maggiore per la benzina, ma anche un ulteriore aumento dei prezzi per i prodotti agricoli e alimentari". (Ren)