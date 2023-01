Carburanti: Saiello (M5s), disattesa mia risoluzione per monitorare andamento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento del costo del carburante si riverbera a cascata sui prodotti con rincari davvero gravosi per i cittadini. Nella nostra regione, inoltre, si registrano prezzi tra i più alti a livello nazionale con il record negativo di Ariano Irpino. Lo scorso anno abbiamo approvato in IV Commissione speciale una mia risoluzione che istituiva un tavolo tecnico permanente con consumatori, imprese, Prefettura e Guardia di Finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi. Ad oggi, tuttavia, il tavolo non si è mai riunito e la risoluzione è stata disattesa". Così il presidente della quarta Commissione regionale speciale Industria 4.0 e consigliere regionale della Campania del M5s Gennaro Saiello. "Chiedo alla Giunta regionale di istituire al più presto il tavolo tecnico per individuare e arrestare eventuali tentativi di speculazione in questa fase cruciale per il Paese. Dopo la recessione provocata dall'emergenza pandemica - ha concluso Saiello - non possiamo consentire che una nuova crisi torni a gravare su famiglie e imprese".(ren)