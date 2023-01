Autismo: Locatelli, 77 milioni per ricerca e progetti socio-assistenziali e abilitativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha firmato il concerto dei decreti interministeriali di riparto in favore delle Regioni del “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico” e del “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per la realizzazione di iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo”. Si tratta rispettivamente di 50 e 27 milioni di euro che saranno destinati allo sviluppo di progetti di ricerca, all’incremento del personale del servizio sanitario nazionale, ad iniziative di formazione, allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati, e a iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitative per le persone con disturbo dello spettro autistico. "Le risorse ripartite tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – spiega il ministro – finanzieranno interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale. Attraverso queste risorse sottolineiamo l’importanza di percorsi di integrazione socio-sanitari per migliorare la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, garantendo il sostegno di iniziative e progetti volti all’inclusione e alla piena partecipazione alla vita quotidiana", conclude. (Rin)