Imprese: nasce Axians Italia Spa, player specializzato in Ict

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla fusione di Axians Brand id SpA, Axians Saiv SpA e Axians Sirecom srl, nasce Axians Italia Spa presente in Campania a Napoli. Le tre società di Vinci Energies Italia – tutte facenti parte del network internazionale Axians di Vinci Energies e tutte specializzate in ambito Ict in servizi e soluzioni per la trasformazione digitale, oltre che in servizi di sicurezza informatica – da oggi opereranno sotto una sola denominazione, dando così vita a un nuovo soggetto giuridico più integrato, performante e competitivo. Con un fatturato previsto di 90 milioni di euro nel 2022 e più di 380 dipendenti, Axians Italia accompagnerà le aziende, pubbliche e private, nello sviluppo di progetti per la digital transformation, abbracciando con ancora più forza la visione customer centric fondamentale per assicurare e garantire le migliori soluzioni Ict sul mercato. (segue) (Ren)