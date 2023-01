Agroalimentare: domani a Salerno il Salone dei Vini 100per cento Bio "Un Mare di Foglie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno oltre 200 le aziende provenienti da tutte le regioni d'Italia presenti al Salone dei Vini 100% Bio "Un Mare di Foglie" in programma domani, sabato 14 gennaio 2023, alla Stazione Marittima di Salerno dalle ore 15 alle 21. L'esclusivo Tasting Event promosso da "Guida Bio Selezione Vini 2023", dedicato alla degustazione di vini provenienti da agricoltura biologica certificata o in conversione, sta registrando già enormi consensi. "È il primo Salone dedicato al biologico in programma a Salerno, nella splendida location della Stazione Marittima - ha sottolineato Antonio Stanzione, curatore Guida Bio – Si percepisce grande interesse da parte degli esperti del settore Wine, ma anche del consumatore, sempre più attento alla qualità delle produzioni. Avremo in degustazione etichette di grandissimo valore, con una selezione molto diversificata. La Guida ripercorre le esperienze di chi ha deciso di aderire a rigidi disciplinari di certificazione. Un progetto di divulgazione e promozione della viticoltura biologica e sostenibile, concepita con l'idea di preservare la natura e rispettare la salute. È una sfida coraggiosa e complessa. Attraverso il Salone di degustazione valorizziamo le scelte green ed ecosostenibili del mondo enologico. Bio è scelta di consapevolezza, etica, lungimiranza, rispetto e qualità". Il taglio del nastro del Salone dei Vini "Un Mare di Foglie" è previsto alle ore 15 alla Stazione Marittima, alla presenza degli esponenti istituzionali, dei produttori e dei massimi esperti del settore. (segue) (Ren)