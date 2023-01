Sanità: De Luca, governo vuole mettere in ginocchio quella pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che si possa dire che sia una scelta casuale, si sta mettendo in ginocchio la sanità pubblica: questo è un obiettivo politico". Lo ha denunciato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "Non posso pensare - ha spiegato De Luca - che siano così stupidi da non rendersi conto che se non stanzi nemmeno un euro nella legge di Bilancio è evidente che arriveremo a situazioni drammatiche". "Le decisioni e le non decisioni del governo - ha aggiunto - stanno mettendo in ginocchio la sanità pubblica, l'irresponsabilità del governo nazionale per quello che ha fatto nella legge di bilancio rischia di creare una situazione per la quale si rischia di non riuscire a tenere aperti i pronto soccorso per mancanza di risorse e personale". "Il governo ha stanziato 2 miliardi di euro che servono a malapena a sostenere l'aumento dei costi dell'energia delle strutture sanitarie, non c'è un euro in più per personale sanitario. Nessuno si sta interessando alla carenza di personale anche con misure straordinarie, anche utilizzando e pagando adeguatamente gli specializzandi, dal mio punto di vista è qualcosa di sconvolgente", ha concluso De Luca. (Ren)