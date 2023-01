Iran: Raia (consiglio regionale Campania), subito cittadinanza onoraria a chi viene incarcerato - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Abbiamo voluto ancora una volta sollecitare il governo nazionale affinchè faccia ogni utile azione nei confronti dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite per mettere fine a questa barbarie. E soprattutto abbiamo voluto fare anche un'iniziativa tutta nostra, tutta regionale, attraverso l'Anci, chiedendo ai comuni di poter conferire la cittadinanza onoraria alle cittadine iraniane e ai cittadini iraniani incarcerati in queste ore". Così la vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Paola Raia, sull'ordine del giorno votato dall'assemblea campana contro la repressione in Iran. (Ren)