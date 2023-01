Province: Pella (FI), loro ruolo e dignità torneranno con proposta Ronzulli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Oggi é stata incardinata presso la commissione Affari Costituzionali del Senato la proposta di legge della senatrice Ronzulli "per ridare ruolo e dignità alle Province: la reintroduzione dell'elezione diretta, sul modello siciliano, senza il ballottaggio nel caso in cui il candidato abbia superato il 40 per cento, restituirà anche forza al rapporto con l'elettorato e fiducia nelle istituzioni di ogni livello". Lo afferma Roberto Pella, capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia e vicepresidente vicario Anci, che aggiunge: "Ancora una volta Forza Italia, grazie alla senatrice Ronzulli e al sostegno del presidente Berlusconi, dà risposte concrete ai territori e alle istanze condivise e sostenute da tanti sindaci, me incluso, e amministratori locali di ogni forza politica che, dopo la riforma del 2014, non hanno visto compiersi il disegno di un nuovo assetto amministrativo funzionante". (segue) (Rin)