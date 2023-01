Lavoro: Mazzella (M5S), con questo governo precarietà e sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la sospensione del decreto Dignità a causa della pandemia, la crescita dell'occupazione precaria è stata una costante". Lo ha dichiarato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "A ciò, ora si somma l'aumento degli inattivi. In tale contesto, il Governo si appresta a cancellare il provvedimento varato nel 2018 su input del M5S, circostanza - ha proseguito Mazzella - che fa il paio con la liberalizzazione dei voucher inserita in Manovra. Un mix esplosivo che farà aumentare ancora di più la precarietà e lo sfruttamento. Il Governo ha fatto un'operazione propagandistica sulla pelle dei più deboli. Il tutto mentre la Germania ha varato una riforma dello strumento di contrasto alla povertà, con meno vincoli e meno sanzioni e molto simile al nostro Rdc. Anche dire che non si trovano gli stagionali per colpa del Rdc è un'altra fantasticheria della Destra, anch'essa smentita dai dati. Questo è il Governo del giorno dopo, che si accorge dei problemi solo quando sono già scoppiati o, peggio ancora, ne è la causa". "Sui salari, il M5S ha fatto più d'una proposta, come per esempio la detassazione degli incrementi retributivi dei Ccnl. Ma abbiamo trovato la ferrea opposizione di una maggioranza la cui miopia e ottusità non hanno limiti", ha concluso Mazzella.(Ren)