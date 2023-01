Autonomia: Pedicini (Met), l'Europa fermi Calderoli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Il combinato disposto dell'Autonomia differenziata e del Federalismo fiscale va nella direzione opposta agli obiettivi propugnati dalle politiche di Coesione e della Recovery and Resilience Facility. Obiettivi tesi a rilanciare le aree più svantaggiate dell'Unione Europea e a ridurre i gap territoriali". Così il parlamentare europeo del Gruppo Efa (Alleanza Libera Europea) e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini, in un'interrogazione depositata in queste ore alla Commissione Europea. "Nel suo disegno di legge sull'Autonomia Differenziata - ha proseguito l'europarlamentare - il ministro per gli Affari Regionali Calderoli mira a consentire alle singole regioni la possibilità di richiedere maggiori competenze di gestione e programmazione su una serie di materie oggi centralizzate, fra cui l'istruzione, i beni culturali e le infrastrutture. Decentrare le competenze, delegando alle regioni la riscossione delle tasse e la gestione del relativo gettito sul territorio di competenza, causerà automaticamente, per le aree meno sviluppate del Mezzogiorno d'Italia, un minor prelievo fiscale e un taglio delle risorse per la gestione e il funzionamento delle competenze". Nel testo dell'interrogazione a sua firma, Pedicini ha chiesto alla Commissione "quali azioni di competenza si intendono attivare per porre un freno a un processo che finirà per indebolire ulteriormente la già precaria coesione socio-economica del Paese". (Ren)