Campania: consiglio regionale approva delibera per ospedale unico penisola sorrentina e costiera amalfitana e odg per la tutela del popolo iraniano

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza di centrosinistra e dell’opposizione di centrodestra, e l’astensione del Movimento 5 Stelle, la Delibera di Giunta regionale n.652 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al P.U.T. – L.R. 35/1987”. Con la Delibera, ad iniziativa dell’assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, si esprime parere favorevole per la realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana. Ne è stato relatore il Presidente della IV Commissione Regionale Permanente (Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti), Luca Cascone (De Luca Presidente), che ha detto: “esprimo un plauso al lavoro della Commissione su un provvedimento di grande importanza che evidenzia la fattiva attenzione della Giunta e di questa maggioranza regionale ai territori attraverso il potenziamento dell’offerta sanitaria con la realizzazione di un nuovo ospedale nella Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana che sarà localizzato precisamente nel Comune di Sant’Agnello”. (segue) (Ren)