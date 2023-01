Iran: Nappi (Lega), Campania terra di accoglienza e di democrazia. Voto unanime attesta sensibilità comune - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "E' una sensibilità comune su un tema drammatico, perchè qui è in ballo la democrazia nel mondo e anche il senso di rispetto della vita delle persone che in questo contesto viene messo continuamente in discussione. Quindi un segnale dalla Campania, terra d'accoglienza e terra di democrazia, era importante e per questo siamo tutti d'accordo". Così il capogruppo della Lega presso il consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, ha commentato il voto all'unanimità dell'assemblea a favore dell'ordine del giorno sull'Iran presentato dal governatore Vincenzo De Luca (Ren)