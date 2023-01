© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pompei rappresenta un unicum mondiale ed è un luogo dove noi tocchiamo con mano il valore non solo storico e antropologico ma anche economico della nostra cultura". Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi in visita al Parco archeologico di Pompei "per la riapertura della Casa dei Vettii". (Rin)