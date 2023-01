Cultura: Sangiuliano, intitolare a Croce Biblioteca Nazionale di Napoli? Sono d'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conosco l'iniziativa che è stata promossa da un mio amico e collega. In linea di massima sono favorevole anche perché è conosciuta la mia passione per Benedetto Croce, tanto che uno dei miei primi atti pubblici è stato quello di visitare la sua casa". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della visita agli scavi di Pompei, in occasione della riapertura dopo vent'anni della Casa dei Vettii, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se fosse favorevole a intitolare a Benedetto Croce la Biblioteca Nazionale di Napoli attualmente intitolata a Vittorio Emanuele III. "Però la cosa va studiata giuridicamente perché il ministro deve sempre rispettare le leggi, i regolamenti e le prassi dello Stato - ha aggiunto Sangiuliano- E quindi con gli uffici dovremo verificare la praticabilità di questa ipotesi che da un punto di vista morale mi vede d'accordo". (Ren)