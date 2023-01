Vino: il 14 gennaio a Salerno il premio Foglia d'oro 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guida Bio è il primo e unico format nel panorama nazionale ad occuparsi solo ed esclusivamente di vini derivanti da agricoltura biologica – ha affermato Antonio Stanzione, Direttore e ideatore di Guida Bio, curatore sezione Vino - Ripercorre le esperienze di chi ha deciso di intraprendere questa strada, con ampie recensioni di prodotti e aziende che hanno deciso di aderire a rigidi disciplinari di certificazione. Un progetto di divulgazione e promozione della viticoltura biologica e sostenibile, concepita con l'idea di preservare la natura e rispettare la salute del consumatore". I vini presenti nella guida sono stati degustati e recensiti tutti rigorosamente alla cieca dalle varie commissioni regionali. La valutazione prevede un punteggio da 2 a 5 foglie. È stata, inoltre, assegnata la Foglia d'Oro, una menzione speciale per i vini che si sono distinti per eleganza, qualità e specificità. La Foglia d'Oro è il massimo premio assegnato ai vini che si distinguono per qualità, per emozione che suscitano, per tipicità o caratteristiche di produzione. In genere si tratta di vini che, nella valutazione, superano i 90 centesimi. (segue) (Ren)