Parco archeologico di Pompei: riapre al pubblico la Casa dei Vettii (4)

- Gli interventi sulla domus hanno avuto varie fasi. L'edificio era stato precedentemente oggetto di un'attività di parziale rifacimento delle coperture con elementi chiaramente distinguibili e il più possibile reversibili e non invasivi, realizzato nell'ambito della collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica di Pompei (ora Parco Archeologico di Pompei) e l'Istituto Centrale per il Restauro (ora Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro). Dopo un lungo periodo di chiusura ed un primo collaudo strutturale, nel 2016 l'atrio della casa è stato riaperto alla pubblica fruizione per poi essere richiuso per avviare il nuovo cantiere. L'articolato cantiere avviato nel 2020 e appena concluso ha messo a sistema le parti preesistenti con opere di nuova progettazione per il completamento delle coperture della casa, rendendola interamente coperta, con l'impiego di tecniche e materiali moderni che si pongono in continuità con gli interventi condotti negli ultimi anni. (segue) (Ren)