Autonomia: De Luca, apriremo una guerra politica durissima

- "Bisogna tornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno nessun passo in avanti. Ma anzi, apriremo una guerra politica durissima". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a proposito dell'autonomia differenziata durante la cerimonia dei 150 anni del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II nella Reggia di Portici (Napoli). "La bozza del ministro Calderoli - ha sottolineato - rappresenta un passo indietro preoccupante rispetto a valutazioni che abbiamo fatto solo qualche giorno fa. Credo che la bozza Calderoli sia molto influenzata dalla scadenza elettorale in Lombardia e in altre regioni". (Ren)