Campania: consiglio regionale approva delibera per ospedale unico penisola sorrentina e costiera amalfitana e odg per la tutela del popolo iraniano (3)

- Proseguendo nei lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Voti al Governo nazionale per la tutela dei diritti civili del popolo iraniano” a firma del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca ed altri consiglieri. “Ringrazio il Presidente De Luca per aver ripreso questo importante argomento che ha visto anche un partecipato flash mob e vede crescere ogni giorno l’attenzione della società verso la situazione di drammatica violenza che si sta consumando in Iran contro di diritti umani”, ha detto la vice presidente del Consiglio Regionale, Loredana Raia (Pd), che ha dato lettura del provvedimento, con il quale il Consiglio regionale della Campania manifesta la sua vicinanza alle coraggiose donne e alla resistenza del popolo iraniano in rivolta per la democrazia e la libertà e fa appello al Governo Italiano affinché, in sede di Comunità Europea e di Nazioni Unite, siano assunte le più urgenti iniziative necessarie per garantire la vita e l’incolumità di quanti in lotta per i propri diritti, e sollecita ed invita i Comuni della regione Campania, anche attraversi l’Anci, a promuovere una campagna di sensibilizzazione sui territori, concedendo la cittadinanza onoraria ai cittadini e alle cittadine iraniane incarcerate arbitrariamente quale atto simbolico di forte significato civile. (Ren)