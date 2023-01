Legge di Bilancio: De Lise (Ungdcec), ruolo commercialisti decisivo per conoscere tutte le opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Puccio, presidente Fondazione Centro Studi Ungdcec, ha sottolineato: "Accogliamo con grande favore la possibilità concessa dalla Legge di Bilancio in tema di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci, strumenti utili per quelle realtà che si trovano nella morsa della normativa sulle cosiddette "società di comodo". Negli ultimi anni abbiamo sollevato varie critiche in merito all'equità di questa norma, relativamente alla base imponibile ed ai coefficienti di redditività utilizzati per la determinazione dei ricavi minimi richiesti alle aziende. In particolare, con riferimento ai coefficienti di redditività richiesti, gli stessi appaiono anacronistici e inadeguati in relazione all'andamento del mercato, ed anche in relazione ai valori medi espressi dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Con il nostro Centro Studi abbiamo esaminato i valori OMI di 14.000 unità abitative distribuite su 14 regioni, al fine di verificare la redditività espressa in relazione ai valori medi. La media del campione esaminato esprime un livello minimo di redditività registrato per abitazioni civili in stato conservativo normale di 4,02%, paradossalmente inferiore alla redditività minima richiesta dalla normativa in questione. L'assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci rappresentano, quindi, uno strumento utile a disposizione dei professionisti per valutare con i propri clienti come intervenire per le società penalizzate dalla normativa sulle società di comodo". (Ren)