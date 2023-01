Procida 2022: domenica 15 gennaio l'evento conclusivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'installazione che dominerà piazza Marina Grande è un'opera dell'artista australiana Amanda Parer, che con il suo Parer Studio ha esposto finora in quasi 300 città del mondo: insieme a "Man", Procida mostrerà anche "Fantastic Planet (Over)", un'opera luminosa ispirata all'omonimo film ceco-francese di fantascienza, con giganteschi umanoidi atterrati da lontano e in silenziosa e dolce esplorazione del nostro pianeta. Con le due installazioni, l'intero perimetro architetturale della Marina si tingerà di rosa, il colore che ha attraversato l'anno di Procida, regalando al pubblico una cornice di eccezionale suggestione, mentre alle 17 inizierà l'eco-spettacolo sul Palco a Pedali, ideato dalla band Têtes de Bois, in piazza Marina Grande, un palco interamente alimentato dal pubblico in bicicletta. Qui, insieme ai Têtes de Bois, si alterneranno - introdotti da Ernesto Assante - grandi artisti della scena jazz - dal sassofonista Stefano Di Battista alla rivelazione del 2022 Nicky Nicolai, passando per il duo composto da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello - oltre ad alcuni dei più interessanti rappresentanti del nuovo cantautorato nato all'ombra del Vesuvio, Francesco Di Bella, Giovanni Truppi e Giovanni Block e ad alcune performance a sorpresa. L'energia elettrica che illumina il palco sarà generata da oltre 100 volontari (individuati attraverso una call to action tra i ciclisti appassionati da tutta Italia, info www.procida2022.com), che, con le loro biciclette agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una dinamo, pedalano per tutta la durata dello spettacolo. (segue) (Ren)