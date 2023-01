Procida 2022: domenica 15 gennaio l'evento conclusivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno spettacolo nel quale l'energia del singolo diventerà energia collettiva in grado di dar vita ai processi creativi, proprio come straordinariamente accaduto durante l'intero anno da Capitale Italiana della Cultura 2022, in cui la co-creazione ha avuto una capacità produttiva, oltre che immaginifica", ha spiegato il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano. "Con questo evento - ha aggiunto - raggiungiamo l'espressione più intensa della sezione del programma culturale 'Procida Impara'. In un lungo anno di sperimentazione e innovazione culturale, abbiamo appreso due grandi lezioni: in ambito culturale cooperare è meglio che competere; la funzione della cultura è creare legami e innescare la capacità di fare domande sul presente per immaginare il futuro". "Nel nostro anno da Capitale Italiana della Cultura - ha sottolineato il sindaco di Procida, Dino Ambrosino - abbiamo contribuito a modificare il paradigma di un Paese, l'Italia, che inizia a puntare non solo sulle grandi città d'arte, da sempre attrattori di flussi turistici, ma anche sul patrimonio culturale, materiale e immateriale, diffuso nei piccoli borghi". Mercoledì 18 gennaio è in programma, al Palazzo Reale di Napoli, il passaggio del testimone da Procida a Bergamo e Brescia, Capitali Italiane della Cultura nel 2023, al termine di un talk che vedrà sintetizzati gli eventi e i numeri generati con il programma culturale che volge al termine. (Ren)