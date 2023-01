Regioni: Conferenza convocata per domani, sul tavolo anche accoglienza ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è convocata in seduta ordinaria per mercoledì 11 gennaio, alle ore 12:30. All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del presidente e l’esame delle questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata ordinaria e della Conferenza Stato-Regioni ordinaria, la Ratifica dello Schema di ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile recante "ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022". Sul tavolo anche la ratifica dello Schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina; varie ed eventuali. (Rin)