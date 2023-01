Vino: il 14 gennaio a Salerno il premio Foglia d'oro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migliori vini italiani da agricoltura biologica certificata o in conversione saranno premiati con l'esclusiva Foglia d'Oro 2023. Le etichette e le relative cantine otterranno l'ambito riconoscimento promosso dalla "Guida Bio Selezione Vini 2023" (Edizione dell'Ippogrifo) a cura di Antonio Stanzione, nel corso della cerimonia che si svolgerà il prossimo 14 gennaio 2023 alle ore 11 al Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino di Salerno, sede dell'Ente Provinciale. Nel corso della manifestazione, alla presenza degli esponenti istituzionali, dei produttori e dei massimi esperti del settore Wine, sarà illustrata anche la nuova edizione della Guida Bio 2023, con oltre 2000 vini degustati e recensiti e 500 aziende che, per la quarta edizione, si presenta anche in formato cartaceo. Di pomeriggio si cambia location per il Salone dei Vini, un tasting event aperto al pubblico con le etichette più esclusive in assaggio nella straordinaria cornice della Stazione Marittima Zaha Hadid, in programma dalle ore 15 alle 21, dedicato a tutti gli appassionati del vino. (segue) (Ren)