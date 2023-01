Terremoto: Musumeci incontra Castelli e Legnini, "da oggi nuova fase"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia è l’unico Paese europeo dove la ricostruzione post calamità finanziata con denaro pubblico può durare in eterno. Serve un limite temporale e ci stiamo già lavorando”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, che ha ricevuto stamane il senatore Guido Castelli, neo Commissario per la ricostruzione post terremoto del Centro Italia, ed il senatore Giovanni Legnini, confermato Commissario per la ricostruzione a Ischia. "Vocazione organizzativa, conoscenza del territorio e rapporto fiduciario sono i tre requisiti adottati dal governo nella nomina dei commissari. Da oggi - ha spiegato - inizia per loro una nuova fase, nel segno della continuità e della celerità. Sono certo che non mancherà la leale collaborazione delle Regioni interessate, degli enti locali e di tutte le Istituzioni impegnate sul territorio, per restituire alle popolazioni colpite la necessaria serenità e il diritto alla normalità”, ha concluso il ministro Musumeci. (Rin)