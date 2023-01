Legge di Bilancio: De Lise (Ungdcec), ruolo commercialisti decisivo per conoscere tutte le opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ogni anno, contribuenti e imprese chiedono ai dottori commercialisti di comprendere a fondo la Legge di Stabilità, per conoscerne vantaggi e opportunità. Un'intermediazione, quella di decine di migliaia di professionisti, fondamentale (per i non esperti del settore) per capire una manovra che, a nostro avviso, doveva essere più coraggiosa in favore dei giovani e degli investimenti per le imprese, oltre a prevedere un maggior vantaggio per i contribuenti e gli imprenditori che hanno intenzione di rimettersi in pari col fisco. Accogliamo comunque con favore il nuovo limite per il regime forfettario, la riduzione del cuneo fiscale e la conferma dei bonus sugli investimenti al Sud". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, presentando il focus organizzato da Ungdcec nell'ambito di "Labirinto Live", ciclo di incontri organizzato con la Fondazione Centro Studi Ungdcec e in programma giovedì 12 gennaio, in diretta web gratuita dalle ore 10:30. Un'intera giornata per analizzare le principali novità fiscali dell'anno (programma e iscrizioni https://www.centrostudiungdcec.it/fisco2023/) per un evento che sarà tramesso in 38 sedi locali dell'Unione su tutto il territorio nazionale e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. (segue) (Ren)